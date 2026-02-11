La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al derby d'Italia contro l'Inter e Luciano Spalletti ritrova un suo titolare

La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al derby d'Italia contro l'Inter e Luciano Spalletti ritrova anche Francisco Conceicao .

Il tecnico infatti ha potuto contare anche sul portoghese, che dopo gli acciacchi fisici è tornato a lavorare regolarmente insieme al resto dei compagni ed è a completa disposizione per il big-match di sabato sera contro i nerazzurri.