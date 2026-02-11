La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al derby d'Italia contro l'Inter e Luciano Spalletti ritrova anche Francisco Conceicao.
Juventus, McKennie si è allenato a parte. Spalletti ne recupera uno per l’Inter
La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al derby d'Italia contro l'Inter e Luciano Spalletti ritrova un suo titolare
Il tecnico infatti ha potuto contare anche sul portoghese, che dopo gli acciacchi fisici è tornato a lavorare regolarmente insieme al resto dei compagni ed è a completa disposizione per il big-match di sabato sera contro i nerazzurri.
Weston McKennie invece ha svolto un programma ad hoc a causa di una ferita rimediata durante la gara contro la Lazio, ma le sue condizioni non preoccupano lo staff medico e già in vista dell'allenamento dell'antivigilia di giovedì è previsto il suo ritorno al lavoro in gruppo.
