L'Inter è pronta a tornare in campo in Serie A dopo il ko in Supercoppa Italiana ai rigori contro il Bologna: di fronte l'Atalanta in un match molto importante in chiave scudetto. Non è detto che Hakan Calhanoglu torni in campo dal 1' secondo le informazioni di Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: Zielinski in pole! In attacco e il favorito a destra…
serie a
Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: Zielinski in pole! In attacco e il favorito a destra…
L'Inter è pronta a tornare in campo in Serie A: di fronte c'è l'Atalanta. Ecco la probabile formazione provata da Chivu
C'è infatti Piotr Zielinski favorito sul turco in cabina di regia, con Barella come mezzala destra e Mkhitaryan in vantaggio su Sucic per completare il reparto.
A sinistra Dimarco, a destra Luis Henrique in vantaggio su Carlos Augusto e Diouf. Non sembrano esserci dubbi tra difesa e attacco invece: Akanji, Bisseck e Bastoni i tre dietro mentre in attacco è pronta la coppia Lautaro-Thuram.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA