L' Inter è pronta a tornare in campo in Serie A dopo il ko in Supercoppa Italiana ai rigori contro il Bologna: di fronte l'Atalanta in un match molto importante in chiave scudetto. Non è detto che Hakan Calhanoglu torni in campo dal 1' secondo le informazioni di Sky Sport.

A sinistra Dimarco, a destra Luis Henrique in vantaggio su Carlos Augusto e Diouf. Non sembrano esserci dubbi tra difesa e attacco invece: Akanji, Bisseck e Bastoni i tre dietro mentre in attacco è pronta la coppia Lautaro-Thuram.