Il calciatore del Napoli, Elijf Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli: "È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto vincere questa coppa era importantissimo: è stata una bella settimana a Riyad. Abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale. Era importante vincere questo trofeo per noi, quindi abbiamo approcciato bene alle due partite contro Milan e Bologna. Sono due squadre forti con tanta qualità, quindi sapevamo di dover fare del nostro meglio".