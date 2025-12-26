Il calciatore del Napoli, Elijf Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli: "È stato bellissimo vincere la Supercoppa, il nostro primo trofeo stagionale. Dopo lo scudetto vincere questa coppa era importantissimo: è stata una bella settimana a Riyad. Abbiamo fatto due bellissime partite ed abbiamo portato a Napoli questo regalo di Natale. Era importante vincere questo trofeo per noi, quindi abbiamo approcciato bene alle due partite contro Milan e Bologna. Sono due squadre forti con tanta qualità, quindi sapevamo di dover fare del nostro meglio".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Napoli, Elmas: “Partite bellissime contro Milan e Bologna. Il rientro di Lukaku…”
serie a
Napoli, Elmas: “Partite bellissime contro Milan e Bologna. Il rientro di Lukaku…”
Il pensiero del centrocampista del Napoli reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana a Riyad
Lukaku? E' un grandissimo giocatore con tanta esperienza: aiuta sempre i giovani ed è un uomo squadra. Ha vinto tanti trofei, ha giocato tantissime partite e con la sua esperienza può dare una mano a tutti noi. Mi darà una grande mano sotto un punto di vista mentale e di motivazione: mi piacerebbe molto giocare insieme a lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA