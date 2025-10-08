Per l’Inter di Cristian Chivu arriva una brutta notizia dal Sudamerica. La sfida tra Argentina e Porto Rico, valida per le qualificazioni Mondiali, è stata posticipata da lunedì 13 a martedì 14 per motivi di sicurezza. Una decisione che obbliga lo slittamento del rientro di Lautaro Martinez in Italia proprio a ridosso della sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico sabato 18 ottobre.
serie a
Inter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1′ a Roma? Thuram…
Difficile preventivare quale sarà l’utilizzo del CT Scaloni di Lautaro con l’Argentina ma, come sottolinea Calciomercato.com, due cose sono note:
“Le prima è che Lautaro affronterà lunghi viaggi a prescindere dai minuti che trascorrerà in campo, la seconda è che da 5 anni a questa parte, la forma fisica del centravanti al rientro dalla nazionale non è mai esplosiva”. A confermarlo è stata la sostituzione al 65’ del Derby d’Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium.
Ma rispetto al passato ora la situazione è cambiata. L’Inter può vantare delle riserve di livello, che consentono di non rischiare affrettando i tempi di recupero di Marcus Thuram. Il francese sta lavorando ma a Roma non dovrebbe scendere in campo. Una scelta consapevole per non affrettare il rientro.
Alla luce di questa situazione, con un attaccante titolare fuori per infortunio e l’altro che forse potrebbe fare al massimo un allenamento in gruppo prima della Roma, non è escluso che possa esserci una coppia inedita all’Olimpico.
“La questione è delicata e apre le porte a quella che potrebbe essere una scelta coraggiosa ma moralmente e tecnicamente ineccepibile: partite all’Olimpico con Pio Esposito e Bonny come coppia titolare”.
Un tema caldo ad Appiano Gentile, in attesa di capire quando rientrerà Lautaro e quali saranno le condizioni di Thuram.
