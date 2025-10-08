FC Inter 1908
Inter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1′ a Roma? Thuram…

La partita Argentina-Porto Rico slitta: il Toro torna in ritardo, Thuram verso l'assenza. Chivu valuta la coppia inedita in avanti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Per l’Inter di Cristian Chivu arriva una brutta notizia dal Sudamerica. La sfida tra Argentina e Porto Rico, valida per le qualificazioni Mondiali, è stata posticipata da lunedì 13 a martedì 14 per motivi di sicurezza. Una decisione che obbliga lo slittamento del rientro di Lautaro Martinez in Italia proprio a ridosso della sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico sabato 18 ottobre.

Difficile preventivare quale sarà l’utilizzo del CT Scaloni di Lautaro con l’Argentina ma, come sottolinea Calciomercato.com, due cose sono note:

“Le prima è che Lautaro affronterà lunghi viaggi a prescindere dai minuti che trascorrerà in campo, la seconda è che da 5 anni a questa parte, la forma fisica del centravanti al rientro dalla nazionale non è mai esplosiva”. A confermarlo è stata la sostituzione al 65’ del Derby d’Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Ma rispetto al passato ora la situazione è cambiata. L’Inter può vantare delle riserve di livello, che consentono di non rischiare affrettando i tempi di recupero di Marcus Thuram. Il francese sta lavorando ma a Roma non dovrebbe scendere in campo. Una scelta consapevole per non affrettare il rientro.

Alla luce di questa situazione, con un attaccante titolare fuori per infortunio e l’altro che forse potrebbe fare al massimo un allenamento in gruppo prima della Roma, non è escluso che possa esserci una coppia inedita all’Olimpico.

“La questione è delicata e apre le porte a quella che potrebbe essere una scelta coraggiosa ma moralmente e tecnicamente ineccepibile: partite all’Olimpico con Pio Esposito e Bonny come coppia titolare”.

Un tema caldo ad Appiano Gentile, in attesa di capire quando rientrerà Lautaro e quali saranno le condizioni di Thuram.

