Per l’Inter di Cristian Chivu arriva una brutta notizia dal Sudamerica. La sfida tra Argentina e Porto Rico, valida per le qualificazioni Mondiali, è stata posticipata da lunedì 13 a martedì 14 per motivi di sicurezza. Una decisione che obbliga lo slittamento del rientro di Lautaro Martinez in Italia proprio a ridosso della sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico sabato 18 ottobre.

Difficile preventivare quale sarà l’utilizzo del CT Scaloni di Lautaro con l’Argentina ma, come sottolinea Calciomercato.com, due cose sono note:

“Le prima è che Lautaro affronterà lunghi viaggi a prescindere dai minuti che trascorrerà in campo, la seconda è che da 5 anni a questa parte, la forma fisica del centravanti al rientro dalla nazionale non è mai esplosiva”. A confermarlo è stata la sostituzione al 65’ del Derby d’Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium.