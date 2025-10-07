Milan-Como a Perth, gettone anche per gli altri club di Serie A: ecco le cifre

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, se la FIFA dirà sì all'evento già autorizzato dall'UEFA, i soldi non verranno distribuiti solo tra i due club

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre - 16:00

L'UEFA ha deciso di dire sì alla partita tra Milan e Como disputata in Australia. Una decisione che la Lega Serie A ha accolto con soddisfazione e che è stata definita un evento straordinario e ovviamente "non una modifica strutturale del campionato".

«Per noi una situazione di contingenza legata all'indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un'opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth», ha commentato il presidente della Lega Calcio Simonelli in merito. Ovviamente l'iniziativa ha un valore economico.

A proposito della partita tra gli uomini di Allegri e quelli di Fabregas, Calcio e Finanza scrive che: "La gara vale 12 mln di euro complessivi. È la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento. Da questo totale andranno dedotti i costi per l’organizzazione del match, a carico della Lega Serie A (trasferte delle due squadre e costi legati alla produzione dell’evento, televisiva e non solo). Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro".

La fetta maggiore della cifra totale andrà nelle casse del Milan, la squadra 'di casa' e quindi al Como una cifra più bassa di partecipazione. Ma un gettone è previsto anche per le altre società del campionato italiano per aver votato a favore dell'iniziativa e aver consentito la disputa della gara all'estero. I conti sono fatti in attesa del parere positivo della FIFA.

(Fonte: Calcio e Finanza)