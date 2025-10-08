Nelle ultime tre stagioni, il Toro è stato il giocatore più decisivo nelle sfide di cartello del campionato: ben quattro nerazzurri nella Top 10

Un top player si riconosce dalla capacità di incidere nei momenti decisivi. Una questione di numeri e di continuità. Fattori che confermano lo status di Lautaro Martinez, un vero e proprio fattore nel campionato di Serie A.

Se parliamo di big match, il Toro è sinonimo di gol e assist. A confermarlo è lo studio pubblicato da Transfermarkt, che analizza i big match tra le prime 7 squadre di Serie A a partire dalla stagione 2022/23 fino ad oggi.