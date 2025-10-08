Un top player si riconosce dalla capacità di incidere nei momenti decisivi. Una questione di numeri e di continuità. Fattori che confermano lo status di Lautaro Martinez, un vero e proprio fattore nel campionato di Serie A.
Serie A, Lautaro il più decisivo nei big match: 3 interisti nella Top 5, Calhanoglu…
Se parliamo di big match, il Toro è sinonimo di gol e assist. A confermarlo è lo studio pubblicato da Transfermarkt, che analizza i big match tra le prime 7 squadre di Serie A a partire dalla stagione 2022/23 fino ad oggi.
Parliamo, dunque, dei match che vedono coinvolte Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Un’analisi che rivela chi è davvero decisivo e chi davvero cambia l’esito delle gare più complicate del campionato.
In cima alla classifica c’è proprio l’attaccante argentino, a quota 25 tra gol e assist in 47 gare, due in più rispetto alle 23 di Leao del Milan. A chiudere il podio c’è Ademola Lookman dell’Atalanta, attaccante cercato in estate proprio dai nerazzurri.
Curiosamente completano la Top 5 altri due nerazzurri: Federico Dimarco a quota 17 in 48 partite e Marcus Thuram a 15 in 27 gare.
Nella Top 10 si piazza anche Hakan Calhanoglu, alle spalle di Lukaku, mentre completano la classifica Giroud, Kean e Orsolini.
