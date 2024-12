Numeri così positivi non si vedevano dal campionato 1992/93, segno di un rinnovato entusiasmo per il calcio italiano.

Di conseguenza, questa partita non è stata conteggiata nella media spettatori. Il Bologna, invece, ha una gara casalinga in meno a causa del rinvio del match contro il Milan, e questa sfida verrà recuperata successivamente. Anche la Fiorentina ha una partita in sospeso: il match contro l’Inter è stato interrotto dopo soli 17 minuti per un malore occorso a Edoardo Bove e rinviato a data da destinarsi.