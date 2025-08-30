Inter-Udinese, i precedenti e l’avversaria: il focus sulla squadra di Runjaic

La guida completa alla 2ª giornata di Serie A: nerazzurri in campo domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro

Dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino nella gara d’apertura, l’Inter è pronta a scendere nuovamente in campo. Sarà ancora San Siro il teatro della seconda giornata di Serie A 2025/26, dove i nerazzurri sfideranno l’Udinese di Kosta Runjaic, tecnico tedesco al suo secondo anno in Italia.

L’incontro è fissato per domenica 31 agosto alle ore 20:45 e precederà la pausa per le nazionali: il campionato riprenderà infatti nel weekend del 13-14 settembre.

I PRECEDENTI

Quella di domenica sarà la sfida numero 105 in Serie A tra Inter e Udinese. Il bilancio pende nettamente a favore dei nerazzurri: 55 vittorie, 27 pareggi e 22 successi friulani.

A San Siro, negli ultimi sette incroci, l’Inter ha sempre avuto la meglio, mettendo a segno 18 reti e subendone soltanto 3.

L’UDINESE

I bianconeri si presentano a Milano dopo l’1-1 casalingo con l’Hellas Verona, firmato dal gol di Kristensen. Runjaic conferma il suo sistema preferito, il 3-5-2, che fa grande affidamento sulle corsie esterne e sulla fisicità del gruppo.

Sul mercato estivo sono arrivati rinforzi in difesa con Nicolò Bertola (dallo Spezia) e Saba Goglichidze (dall’Empoli), mentre in mediana si è aggiunto il polacco Jakub Piotrowski.

Il colpo più recente è Adam Buksa, attaccante prelevato dai danesi del Midtjylland. L’Udinese ha già affrontato anche un turno di Coppa Italia, battendo 2-0 la Carrarese nei trentaduesimi grazie alle reti di Atta e Bravo.

