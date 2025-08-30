Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, il Bologna di Vincenzo Italiano mette in mostra una buona reazione, piegando il Como di Fabregas, che aveva impressionato all'esordio con la Lazio.
I rossoblù vincono 1-0 grazie a una rete nella prima parte della ripresa di Orsolini e poi resistono agli attacchi degli ospiti. Altro pareggio, invece, per l'Atalanta di Juric, che dopo l'1-1 contro il Pisa ottiene lo stesso risultato al Tardini contro il Parma: i nerazzurri vanno in vantaggio con Pasalic, ma poi nel finale subiscono il pareggio beffa di Cutrone, nuovo arrivato proprio dal Como, che piazza il risultato finale sull'1-1
