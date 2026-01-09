Un nome su tutti, il vero simbolo della rivoluzione silenziosa di Cristian Chivu: ne parla Sportitalia verso Inter-Napoli

Alessandro Cosattini Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 12:02)

Un nome su tutti, il vero simbolo della rivoluzione silenziosa di Cristian Chivu. Ne parla oggi Sportitalia in vista di Inter-Napoli di domenica.

“Domenica sera a San Siro andrà in scena lo scontro diretto tra nerazzurri e partenopei, con l’Inter avanti di quattro punti in classifica, ma la sensazione è che il peso della partita vada ben oltre i tre punti in palio. Inter-Napoli è il confronto tra due visioni, prima ancora che tra due squadre. È la fotografia di come si possa arrivare allo stesso obiettivo seguendo strade profondamente diverse, sia nella gestione del campo sia nel rapporto con l’ambiente e con il mercato.

L’estate nerazzurra era stata accompagnata da un diffuso scetticismo. Affidare a Cristian Chivu una squadra reduce da due finali di Champions League in tre anni sotto la guida di Simone Inzaghi appariva una scommessa ad alto rischio. E invece, col passare dei mesi, la scelta della dirigenza ha assunto i contorni di una decisione strutturale, non emergenziale. Il gioco dell’Inter è rimasto dominante, anzi, per certi versi si è fatto ancora più ambizioso. La squadra crea moltissimo, mantiene una competitività costante e, pur trascinandosi dietro l’annoso problema della scarsa conversione delle occasioni, resta il miglior attacco del campionato. Il dato più rilevante, però, non è numerico ma gestionale: Chivu ha coinvolto quasi l’intera rosa, ridefinendo gerarchie che sembravano intoccabili.

Zielinski è il simbolo di questa rivoluzione silenziosa. Da elemento discontinuo a perno tecnico del centrocampo, fino a scalzare Mkhitaryan, che per anni era stato una certezza assoluta. Scelte nette, mai urlate, che raccontano un allenatore sicuro delle proprie idee e poco incline al compromesso”, si legge.