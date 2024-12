Condò: “Juve sta deludendo parecchio. Ci sono due cose da considerare”

«Tre vittorie sole allo Juventus Stadium per la squadra bianconera? In passato lo stadio torinese era stato un fortino per i bianconeri. Nove pareggi e c'è un altro nove da citare, sono i punti in meno rispetto alla passata stagione a questo punto». Paolo Condò a Skysport ha parlato così della Juve di Thiago Motta che ha pareggiato per due a due contro l'ex squadra dell'allenatore bianconero, il Bologna.