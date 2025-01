"Per me è follia Comuzzo 35 mln, così come per Lucca 30 mln. Casadei va bene in prestito ma spendere 20-25 mln per un giocatore di prospettiva ma che deve dimostrare ancora tutto, anche qui è follia".

Sorteggi Champions

"Credo che l'Atalanta non possa avere grandi difficoltà col Bruges. Più che il Milan temo la Juventus. Per me è un grande flop in campionato, anzi un grandissimo flop. Ho paura che la Juve possa essere la grandissima delusione sia in Italia che in Europa e ho grandissimi dubbi su Motta. Col Benfica ha giocato con un solo difensore di ruolo, ok, ma ci sono problemi muscolari e come mai è così? Ha speso 150 mln per tre giocatori e nessuno ha personalità".