FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’Inter

serie a

SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’Inter

SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’Inter - immagine 1
I bianconeri giocano una grande partita e battono meritatamente la squadra di Conte
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’Inter- immagine 2
Getty Images

La Juventus si rialza. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, i bianconeri si regalano e regalano ai propri tifosi un pomeriggio perfetto battendo 3-0 il Napoli. Decimata dagli infortuni, la squadra di Conte non punge in avanti e soffre dietro: al 22' Locatelli recupera il pallone al limite dell'area e David che davanti a Meret non sbaglia.

SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall’Inter- immagine 3
Getty Images

La Juve aumenta il forcing e sfiora il 2-0 con Conceiçao, bravo Buongiorno a salvare sulla linea. Nella ripresa la squadra di Spalletti dilaga con Yildiz e Kostic. I bianconeri agganciano la Roma al quarto posto, mentre il Napoli vede l'Inter allontanarsi (-9 il distacco dai nerazzurri).

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: c’è Giovane in panchina
Serie A, i risultati delle 15: l’Atalanta strapazza il Parma, clamorosa rimonta Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA