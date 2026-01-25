I bianconeri giocano una grande partita e battono meritatamente la squadra di Conte

La Juventus si rialza. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, i bianconeri si regalano e regalano ai propri tifosi un pomeriggio perfetto battendo 3-0 il Napoli. Decimata dagli infortuni, la squadra di Conte non punge in avanti e soffre dietro: al 22' Locatelli recupera il pallone al limite dell'area e David che davanti a Meret non sbaglia.