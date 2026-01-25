La Juventus si rialza. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, i bianconeri si regalano e regalano ai propri tifosi un pomeriggio perfetto battendo 3-0 il Napoli. Decimata dagli infortuni, la squadra di Conte non punge in avanti e soffre dietro: al 22' Locatelli recupera il pallone al limite dell'area e David che davanti a Meret non sbaglia.
SERIE A – La Juve travolge il Napoli 3-0: bianconeri agganciano la Roma. Azzurri a -9 dall'Inter
I bianconeri giocano una grande partita e battono meritatamente la squadra di Conte
La Juve aumenta il forcing e sfiora il 2-0 con Conceiçao, bravo Buongiorno a salvare sulla linea. Nella ripresa la squadra di Spalletti dilaga con Yildiz e Kostic. I bianconeri agganciano la Roma al quarto posto, mentre il Napoli vede l'Inter allontanarsi (-9 il distacco dai nerazzurri).
