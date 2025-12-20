FC Inter 1908
Serie A, Juventus-Roma 2-1 risultato finale: cadono i giallorossi, Inter prima da sola

La squadra di Gasperini fallisce l'aggancio in vetta ai nerazzurri: ora è quarta con una partita in più rispetto alle tre che la precedono
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

L'Inter trascorrerà Natale da sola in vetta in Serie A. Complice la sconfitta della Roma in casa della Juventus questa sera, i nerazzurri potranno godersi il primato in solitaria in campionato. A Torino la squadra di Gasperini si è arresa a quella di Spalletti nel match appena terminato 2-1. Di Conceicao e Openda le reti bianconere, per il momentaneo 2-0 dei bianconeri.

Baldanzi ha provato a riaprirla nel finale con il 2-1 che ha messo i brividi al pubblico di casa, approfittando di una respinta corta di Di Gregorio su tiro di Ferguson. A nulla è servito però. Giallorossi ora quarti a quota 30, con una partita in più rispetto a Napoli, Milan e Inter. Juventus invece quinta a -1 dalla squadra di Gasperini.

