L'Inter trascorrerà Natale da sola in vetta in Serie A. Complice la sconfitta della Roma in casa della Juventus questa sera, i nerazzurri potranno godersi il primato in solitaria in campionato. A Torino la squadra di Gasperini si è arresa a quella di Spalletti nel match appena terminato 2-1. Di Conceicao e Openda le reti bianconere, per il momentaneo 2-0 dei bianconeri.

Baldanzi ha provato a riaprirla nel finale con il 2-1 che ha messo i brividi al pubblico di casa, approfittando di una respinta corta di Di Gregorio su tiro di Ferguson. A nulla è servito però. Giallorossi ora quarti a quota 30, con una partita in più rispetto a Napoli, Milan e Inter. Juventus invece quinta a -1 dalla squadra di Gasperini.