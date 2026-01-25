Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato premiato come migliore in campo al termine del match vinto dai bianconeri sul Napoli. Una buona notizia anche per suo fratello Marcus, attaccante dell'Inter, presente sugli spalti insieme a papà Lilian. Il successo della squadra di Spalletti, infatti, permette all'Inter di rimanere a +9 sul Napoli.
Khephren Thuram: “Mio fratello in tribuna per Juve-Napoli? Prima volta che viene”
Le parole del centrocampista bianconero al triplice fischio di Juventus-Napoli di questo pomeriggio
Al termine dell'incontro il francese è stato stuzzicato sul tema ai microfoni di DAZN: "Marcus era qui a Torino per vedere la mia partita? E' la prima volta che viene a vedermi giocare, sono molto contento fosse qui. Ma non mi ha detto niente prima della gara".
