Lazio-Juve, Marelli: “Manca il rosso a McKennie! Ma il Var non può intervenire perché…”

Manca un cartellino rosso per Weston McKennie in Lazio-Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri
Alessandro Cosattini Redattore 

Manca un cartellino rosso per Weston McKennie in Lazio-Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri. Luca Marelli in collegamento a DAZN ha spiegato così quanto accaduto.

Getty

Al 56’ fallo netto di McKennie su Guendouzi e ammonizione automatica, il centrocampista della Lazio aveva molto spazio per avanzare.

Getty Images

Manca il giallo allo juventino, il secondo, quindi manca il rosso. Il Var non può intervenire perché si tratta di una seconda ammonizione", ha spiegato.

