Manca un cartellino rosso per Weston McKennie in Lazio-Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri. Luca Marelli in collegamento a DAZN ha spiegato così quanto accaduto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Lazio-Juve, Marelli: “Manca il rosso a McKennie! Ma il Var non può intervenire perché…”
serie a
Lazio-Juve, Marelli: “Manca il rosso a McKennie! Ma il Var non può intervenire perché…”
Manca un cartellino rosso per Weston McKennie in Lazio-Juventus, sul risultato di 1-0 per la squadra di Maurizio Sarri
“Al 56’ fallo netto di McKennie su Guendouzi e ammonizione automatica, il centrocampista della Lazio aveva molto spazio per avanzare.
Manca il giallo allo juventino, il secondo, quindi manca il rosso. Il Var non può intervenire perché si tratta di una seconda ammonizione", ha spiegato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA