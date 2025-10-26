I rossoblu si portano in vantaggio di due reti grazie a Castro e Cambiaghi, dal dischetto per i viola non sbagliano Gudmundsson e Kean

Gol, tensione ed emozioni fino all'ultimo. Termina con un pareggio per 2-2 la sfida tra Fiorentina e Bologna: un punto a testa che non soddisfa nessuno, ma che probabilmente assume un valore maggiore per i padroni di casa, che evitano un'altra sconfitta e l'ultimo posto in classifica.

I rossoblu si portano in vantaggio al 25' grazie a una spettacolare girata al volo di Castro, e al 52' trovano il raddoppio con Cambiaghi. I viola sbandano, gli ospiti segnano il tris con Dallinga ma l'arbitro annulla, e da lì parte la rimonta dei ragazzi di Pioli, che pareggiano una gara che sembrava ormai persa grazie ai due calci di rigore trasformati da Gudmundsson e Kean.