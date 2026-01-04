Due gol nel primo tempo e il Napoli espugna l'Olimpico battendo due a zero la Lazio. I gol li mettono a segno Spinazzola (su una ripartenza al 13simo) e Rrahmani (su palla inattiva) su assist dell'ex Inter Politano . La Lazio non approfitta con Noslin di un errore di Rrahmani e la squadra di Conte potrebbe addirittura segnare il terzo gol nel primo tempo ma Elmas becca la traversa su cross di Neres.

A fine partita si scaldano gli animi e scoppia una rissa tra Marusic e Mazzocchi che si spintonano: due rossi, Lazio in 9 e Napoli in 10. Pedro calcia una punizione nei pressi del secondo palo, dove arriva Guendouzi che di testa colpisce la traversa. Il Napoli resiste e porta a casa il due a zero e i tre punti e sale al secondo posto della classifica a 37 punti (meno uno dal Milan capolista) in attesa della gara dell'Inter che è adesso terza a 36 punti (le prime tre in classifica, come il Bologna, hanno una gara in mano dovuta alla partecipazione della Supercoppa).