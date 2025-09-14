Seconda sconfitta in tre partite di campionato per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo la caduta all'esordio a Como e la risposta convincente all'Olimpico contro il Verona, nella terza giornata di campionato perde a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso per 1-0.
Lazio, altro ko: a Reggio Emilia vince il Sassuolo di Grosso. Decide Fadera
La rete decisiva la segna Fadera a meno di mezz'ora falla fine. A nulla servono gli assalti biancocelesti, che vanno a più riprese a un passo dal pareggio.
Alla fine finisce con una vittoria del Sassuolo, che raggiunge proprio la Lazio a quota tre punti.
