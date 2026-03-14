Momenti di apprensione nel finale della sfida tra Napoli e Lecce, match del Maradona valido per la 29esima giornata e vinto dalla squadra di Conte per 2-1.
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fcinter1908 serie a Lecce, Banda trasportato in ospedale: ECG negativo, resta sotto osservazione
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Lecce, Banda trasportato in ospedale: ECG negativo, resta sotto osservazione
Il giocatore è vigile e sta bene, ma verrà monitorare ancora nelle prossime ore per valutare le sue condizioni.
Dopo uno scontro di gioco, Lameck Banda si è accasciato a terra, scatenando un momento di grande paura in tutto lo stadio, che in un attimo si è ammutolito in attesa di novità sulle condizioni del calciatore zambiano, immediatamente soccorso dallo staff medico.
Banda è stato trasportato immediatamente all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente per ulteriori accertamenti.
Secondo quanto riferisce DAZN, l’elettrocardiogramma non ha riscontrato criticità: il giocatore è vigile e sta bene, ma verrà monitorare ancora nelle prossime ore per valutare le sue condizioni.
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