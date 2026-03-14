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Lecce, Banda trasportato in ospedale: ECG negativo, resta sotto osservazione

Lecce, Banda trasportato in ospedale: ECG negativo, resta sotto osservazione - immagine 1
Il giocatore è vigile e sta bene, ma verrà monitorare ancora nelle prossime ore per valutare le sue condizioni.
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Momenti di apprensione nel finale della sfida tra Napoli e Lecce, match del Maradona valido per la 29esima giornata e vinto dalla squadra di Conte per 2-1.

Dopo uno scontro di gioco, Lameck Banda si è accasciato a terra, scatenando un momento di grande paura in tutto lo stadio, che in un attimo si è ammutolito in attesa di novità sulle condizioni del calciatore zambiano, immediatamente soccorso dallo staff medico.

Lecce, Banda trasportato in ospedale: ECG negativo, resta sotto osservazione- immagine 2

Banda è stato trasportato immediatamente all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto riferisce DAZN, l’elettrocardiogramma non ha riscontrato criticità: il giocatore è vigile e sta bene, ma verrà monitorare ancora nelle prossime ore per valutare le sue condizioni.

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