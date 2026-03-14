Questo sabato infuocato di Serie A si chiude con il posticipo tra Udinese e Juventus, importante soprattutto per la squadra di Spalletti, in piena lotta Champions League. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus
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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus
Questo sabato infuocato di Serie A si chiude con il posticipo tra Udinese e Juventus, importante soprattutto per la squadra di Spalletti
UDINESE (3-5-2): Okoye, Ehizibue, Kabasele, Kristensen, Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti.
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