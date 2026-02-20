FC Inter 1908
Lecce-Inter, i convocati di Di Francesco: due rientri, la decisione su Stulic

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Inter di domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Inter, 26ª giornata della Serie A, in programma domani alle ore 18:00. Presente Stulic, mentre tornano nell'elenco Perez e Banda.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo, 4. Gaspar, 18. Jean, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 14. Helgason, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda, 99. Cheddira, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić

(Fonte: Sito ufficiale Lecce)

