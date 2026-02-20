Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Inter, 26ª giornata della Serie A, in programma domani alle ore 18:00. Presente Stulic, mentre tornano nell'elenco Perez e Banda.
Lecce-Inter, i convocati di Di Francesco: due rientri, la decisione su Stulic
Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Inter di domani, sabato 21 febbraio, alle ore 18
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo, 4. Gaspar, 18. Jean, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly, 8. Fofana, 16. Gandelman, 14. Helgason, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda, 99. Cheddira, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić
(Fonte: Sito ufficiale Lecce)
