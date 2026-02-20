La rosea racconta che il club rossonero non ha apprezzato che non sia arrivato per Van der Brempt il cartellino che avrebbe potuto lasciare in 10 il Como

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 13:46)

"Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza per la scelta dell’arbitro Mariani di non estrarre neppure il cartellino giallo per il difensore. Anche perché dal campo è sembrato subito evidente che l’intervento del giocatore di Fabregas fosse particolarmente duro e soprattutto pericoloso". Così La Gazzetta dello Sport parla di uno degli episodi di Milan-Como e racconta che il club rossonero ha deciso di fare una telefonata all'AIA.

"Non è il primo episodio che nel 2025-26 ha lasciato perplessi i dirigenti rossoneri e per questo ieri è partita una chiamata ai vertici dell’Aia. Non una protesta formale, ma comunque un modo per far capire garbatamente che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace", scrive la rosea. Il calciatore si è procurato un "Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale" e salterà almeno la prossima partita, dovrebbe tornare in campo per i primi di marzo, quindi dovrebbe esserci anche per il derby.

Per il rosso mancato nei confronti del calciatore del Como: "L’amarezza milanista a riguardo è palpabile anche perché giocare oltre un tempo in superiorità numerica, avrebbe cambiato (forse) il corso del match. A uscire invece è stato Pavlovic, obbligato alla sostituzione all’intervallo", scrive il giornale sportivo.

