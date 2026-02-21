FC Inter 1908
Le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per la gara di Serie A in programma questo pomeriggio in Salento
Daniele Vitiello
Lecce-Inter sta per cominciare. I nerazzurri sono arrivati al Via del Mare, dove tra circa un'ora affronteranno il prossimo impegno di campionato. Sarà fondamentale acciuffare altri tre punti, per rialzarsi dopo la sconfitta di Champions e dare ulteriore linfa al cammino di Serie A. Cristian Chivu ha dovuto riflettere attentamente sull'undici da mandare in campo, dovendo fare i conti con infortuni e squalifiche. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Rossi-Dei Giudici.

IV ufficiale: Dionisi.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

SQUALIFICATI

Lecce: -

Inter: Barella (1), Çalhanoglu (1)

DIFFIDATI

Lecce: -

Inter: Bastoni

 

 

