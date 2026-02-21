Lecce-Inter sta per cominciare. I nerazzurri sono arrivati al Via del Mare, dove tra circa un'ora affronteranno il prossimo impegno di campionato. Sarà fondamentale acciuffare altri tre punti, per rialzarsi dopo la sconfitta di Champions e dare ulteriore linfa al cammino di Serie A. Cristian Chivu ha dovuto riflettere attentamente sull'undici da mandare in campo, dovendo fare i conti con infortuni e squalifiche. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro: