Lecce-Inter sta per cominciare. I nerazzurri sono arrivati al Via del Mare, dove tra circa un'ora affronteranno il prossimo impegno di campionato. Sarà fondamentale acciuffare altri tre punti, per rialzarsi dopo la sconfitta di Champions e dare ulteriore linfa al cammino di Serie A. Cristian Chivu ha dovuto riflettere attentamente sull'undici da mandare in campo, dovendo fare i conti con infortuni e squalifiche. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
serie a
Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Pio-Thuram davanti, sciolto il dubbio in mezzo. Novità dietro
LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.
A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Manganiello.
Assistenti: Rossi-Dei Giudici.
IV ufficiale: Dionisi.
VAR: Paterna.
AVAR: Aureliano.
SQUALIFICATI
Lecce: -
Inter: Barella (1), Çalhanoglu (1)
DIFFIDATI
Lecce: -
Inter: Bastoni
