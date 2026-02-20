Sarà la 40ª sfida in Serie A tra Lecce e Inter: il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, vittoriosi in 31 occasioni

I nerazzurri vogliono proseguire il momento positivo e consolidare il proprio cammino in campionato, forti di numeri, precedenti e prestazioni che certificano la solidità del gruppo.

Nel match d'andata la squadra di Chivu ha ottenuto tre punti pesantissimi, vincendo 1-0 a San Siro. Dopo 78 minuti di assedio a San Siro, l’Inter trova la svolta con il sinistro decisivo di Esposito, premiando la scelta offensiva di Chivu e blindando il successo anche grazie alla parata decisiva di Sommer.

L’Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più partite (31) e contro cui è rimasto più volte a secco di reti (22) nel massimo campionato. I precedenti recenti confermano il trend: il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A contro i nerazzurri, senza trovare il gol nelle sei più recenti.