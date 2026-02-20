Dopo la vittoria in casa contro la Juventus, l’Inter si prepara a scendere di nuovo in campo in Serie A al Via del Mare, per affrontare il Lecce nella gara valida per la 26ª giornata.
Lecce-Inter, i precedenti: il bilancio sorride ai nerazzurri, nelle ultime 3 trasferte…
I nerazzurri vogliono proseguire il momento positivo e consolidare il proprio cammino in campionato, forti di numeri, precedenti e prestazioni che certificano la solidità del gruppo.
Nel match d'andata la squadra di Chivu ha ottenuto tre punti pesantissimi, vincendo 1-0 a San Siro. Dopo 78 minuti di assedio a San Siro, l’Inter trova la svolta con il sinistro decisivo di Esposito, premiando la scelta offensiva di Chivu e blindando il successo anche grazie alla parata decisiva di Sommer.
PRECEDENTI
Sarà la 40ª sfida in Serie A tra Lecce e Inter: il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, vittoriosi in 31 occasioni, con quattro pareggi e quattro successi salentini a completare il quadro.
L’Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più partite (31) e contro cui è rimasto più volte a secco di reti (22) nel massimo campionato. I precedenti recenti confermano il trend: il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A contro i nerazzurri, senza trovare il gol nelle sei più recenti.
La solidità difensiva interista è certificata anche da un altro dato: sei clean sheet consecutivi contro i salentini in campionato. In caso di porta inviolata, il Lecce diventerebbe – al pari del Como – la squadra contro cui l’Inter vanta la striscia aperta più lunga di gare senza subire reti nel massimo torneo.
Inoltre, i nerazzurri hanno vinto le ultime tre trasferte di campionato in casa del Lecce e potrebbero centrare il quarto successo esterno consecutivo contro i salentini per la prima volta in Serie A.
