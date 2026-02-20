Alle 20.45 al Mapei Stadium si apre la 26° giornata di Serie A con la sfida tra Sassuolo e Verona. La compagine neroverde è in fiducia perché reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e si trova in decima posizione a 32 punti.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Verona: le scelte di Grosso e Sammarco
Il Verona, invece, è fanalino di coda al pari del Pisa con 15 punti. gialloblù devono assolutamente vincere per sperare ancora di rientrare in corsa per la lotta salvezza, visto che il divario dal quartultimo posto - a 24 punti ci sono Genoa, Cremonese e Lecce - è di 9 punti.
Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Verona.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
Allenatore: Fabio Grosso
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1) e Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)
