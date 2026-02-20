FC Inter 1908
Alle 20.45 al Mapei Stadium si apre la 26° giornata di Serie A con la sfida tra Sassuolo e Verona: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 al Mapei Stadium si apre la 26° giornata di Serie A con la sfida tra Sassuolo e Verona. La compagine neroverde è in fiducia perché reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e si trova in decima posizione a 32 punti.

Il Verona, invece, è fanalino di coda al pari del Pisa con 15 punti. gialloblù devono assolutamente vincere per sperare ancora di rientrare in corsa per la lotta salvezza, visto che il divario dal quartultimo posto - a 24 punti ci sono Genoa, Cremonese e Lecce - è di 9 punti.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Verona.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe

Allenatore: Fabio Grosso

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1) e Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

