Ad inizio ripresa, però, il Lecce, in dieci, la pareggia con Tete Morente con un gran tiro al di controbalzo dal limite. All'87' la Lazio ritrova il vantaggio grazie a Marusic che batte Falcone con un destro al volo. Il Lecce ci prova fino all'ultimo ma la traversa dice no a Kaba al 94'. Tre punti fondamentali per la Lazio che sale a 34 punti. Sconfitta numero 9 per il Lecce, fermo a 16 punti al pari di Roma e Genoa.