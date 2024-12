"Infortunio Vecino? Io ogni volta mi chiedo come sia possibile che non ci sia un giocatore del nostro settore giovanile in grado di diventare importante in questi contesti. Ai miei tempi le giovanili erano una risorsa fondamentale per la Lazio, ogni volta che c’era un problema per un giocatore della prima squadra, ti voltavi e vedevi un ragazzo di grandi qualità pronto a subentrare. Questo manca tantissimo…".