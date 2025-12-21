FC Inter 1908
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: decisivo il colpo di testa nel recupero di Hien

Successo al fotofinish per i bergamaschi, che conquistano i 3 punti e si rilanciano in classifica: grande rimpianto per i rossoblu
Fabio Alampi Redattore 

Vittoria al fotofinish per l'Atalanta, che batte il Genoa grazie a un colpo di testa di Hien in pieno recupero e conquista 3 punti importantissimi per rilanciarsi in classifica.

Grande rammarico per i padroni di casa, costretti a giocare in inferiorità numerica praticamente per tutta la partita a causa dell'espulsione di Leali dopo soli 3 minuti.

