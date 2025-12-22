Nuovo dietrofront: è saltata la trattativa per far disputare la partita della 16a giornata di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth
serie a
Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth
Nuovo dietrofront: è saltata la trattativa per far disputare la partita della 16a giornata di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia
A riferirlo è direttamente l'ANSA, che scrive:
"Stop al progetto di giocare Milan-Como a Perth: in attesa dell'ufficialità, si va verso il no alla trattativa per una trasferta in Australia del recupero della sedicesima di A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA