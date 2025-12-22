FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth

serie a

Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth

Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth - immagine 1
Nuovo dietrofront: è saltata la trattativa per far disputare la partita della 16a giornata di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nuovo dietrofront: è saltata la trattativa per far disputare la partita della 16a giornata di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia.

Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth- immagine 2
DAZN

A riferirlo è direttamente l'ANSA, che scrive:

Milan-Como, altro dietrofront: saltata la trattativa, non si giocherà più a Perth- immagine 3

"Stop al progetto di giocare Milan-Como a Perth: in attesa dell'ufficialità, si va verso il no alla trattativa per una trasferta in Australia del recupero della sedicesima di A".

Leggi anche
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: decisivo il colpo di testa nel recupero di Hien
Serie A, risorge la Fiorentina: 5-1 all’Udinese e prima vittora in campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA