Il focus anche dal quotidiano su quanto sta accadendo in casa azzurra in queste settimane

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 13:16)

Sta vivendo un momento poco brillante il Napoli campione d'Italia. In particolare, lo sta vivendo il suo allenatore. Antonio Conte è infatti costretto a fare i conti con diverse situazioni complicate. Ne parla anche Libero in edicola stamattina:

"Se qualcosa può andare male, lo farà. La cosiddetta “legge di Murphy” sembra accanirsi sul Napoli, che sta vivendo un momento delicato — per usare un eufemismo. Conte, ieri assente alla ripresa degli allenamenti (tornerà lunedì, come concordato con il club), ha ricevuto la fiducia incondizionata del presidente De Laurentiis, ma intanto continua a incassare attacchi e brutte notizie su più fronti.

A partire dall’infortunio di Anguissa, capitato durante un allenamento con la Nazionale: si teme uno stiramento al bicipite femorale che potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane. Tra l’altro, il Napoli non ha un vero sostituto di Anguissa, uno dei pochi punti luminosi in una prima parte di stagione piena di ombre.

Conte ha poi dovuto registrare anche l’attacco indiretto di Lang. «A settembre gli ho chiesto come vanno le cose in Italia — ha raccontato Koeman, ct dell’Olanda — e lui mi ha risposto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone».

L’unico ad accorrere in difesa di Conte è stato Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, considerati gli “intoccabili” del Napoli".