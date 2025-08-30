Pietro Lo Monaco, noto direttore sportivo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle ambizioni e del mercato della squadra di Antonio Conte: “Hojlund? Al di là del fotto dell’esigenza dell’infortunio di Lukaku, per me il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del campionato. Sarà la candidata numero uno a rivincere lo scudetto, al di là dei rivali dell’Inter.

Alcune operazioni di mercato, però, mi sono sembrate un po’ forzate e senza raziocinio. Se ho comprato Lucca per una cifra elevata, se si fa male Romelu non vado a prendere un altro calciatore dal prezzo elevato. Perché quando torna Lukaku che fai? Certo il suo infortunio è sicuramente importante con un recupero problematico, però spero per lui che si riprenda presto. Anche Lang è costato tanti soldini, ma a quel punto magari potevano prendere una primissima scelta. Magari anche l’olandese darà il suo alla causa, ce lo auguriamo, però magari si poteva fare qualcosa di diverso”.