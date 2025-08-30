FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Lo Monaco: “Napoli? Mercato in parte forzato e senza raziocinio: i soldi spesi per Lucca…”

serie a

Lo Monaco: “Napoli? Mercato in parte forzato e senza raziocinio: i soldi spesi per Lucca…”

Lo Monaco: “Napoli? Mercato in parte forzato e senza raziocinio: i soldi spesi per Lucca…” - immagine 1
Il pensiero del noto dirigente a proposito della squadra comunque principale candidata a vincere lo scudetto quest'anno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Pietro Lo Monaco, noto direttore sportivo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato delle ambizioni e del mercato della squadra di Antonio Conte: Hojlund? Al di là del fotto dell’esigenza dell’infortunio di Lukaku, per me il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del campionato. Sarà la candidata numero uno a rivincere lo scudetto, al di là dei rivali dell’Inter.

Alcune operazioni di mercato, però, mi sono sembrate un po’ forzate e senza raziocinio. Se ho comprato Lucca per una cifra elevata, se si fa male Romelu non vado a prendere un altro calciatore dal prezzo elevato. Perché quando torna Lukaku che fai? Certo il suo infortunio è sicuramente importante con un recupero problematico, però spero per lui che si riprenda presto. Anche Lang è costato tanti soldini, ma a quel punto magari potevano prendere una primissima scelta. Magari anche l’olandese darà il suo alla causa, ce lo auguriamo, però magari si poteva fare qualcosa di diverso”.

Leggi anche
Lo Monaco: “Napoli? Mercato in parte forzato e senza raziocinio: i soldi spesi per...
SERIE A – Il Milan trova i primi 3 punti: battuto il Lecce al Via del Mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA