SERIE A – Il Milan trova i primi 3 punti: battuto il Lecce al Via del Mare

Dopo la falsa partenza con la Cremonese, il Milan trova la prima vittoria stagionale. A Lecce, nell’anticipo della 2ª giornata, i rossoneri si impongono 2-0 grazie a un colpo di testa di Loftus-Cheek su punizione di Modric e al raddoppio di Pulisic, favorito da un grave errore di Veiga.
Tre punti che danno ossigeno alla squadra di Allegri, ancora alle prese con assenze e condizioni non ottimali, ma capace stavolta di concretizzare le occasioni create. Da segnalare due gol annullati ai rossoneri: nel primo tempo annullato un gol a Gabbia per una spinta irregolare del difensore su Coulibaly. Nella ripresa il VAR cancella il gol di Gimenez per fuorigioco
