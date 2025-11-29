Milan, Allegri: “Collu mi ha espulso? Gli ho soltanto detto che con lui…”

"Cosa è successo con l'arbitro? Niente, assolutamente. Con lui avevamo già perso con la Cremonese, gli ho solo detto 'quando ci sei te, succedono sempre casino per noi", poi nella concitazione mi ha espulso. L'importante era vincere. Abbiamo fatto una partita a due facce: nel primo tempo ci hanno fatto grande pressione, poi tecnicamente nella ripresa abbiamo fatto buone cose. Bisogna assolutamente migliorare in certe fasi della partita.