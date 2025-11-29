Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio del match con la Lazio di stasera. Qui le sue considerazioni:
serie a
Milan, Allegri: “Collu mi ha espulso? Gli ho soltanto detto che con lui…”
"Cosa è successo con l'arbitro? Niente, assolutamente. Con lui avevamo già perso con la Cremonese, gli ho solo detto 'quando ci sei te, succedono sempre casino per noi", poi nella concitazione mi ha espulso. L'importante era vincere. Abbiamo fatto una partita a due facce: nel primo tempo ci hanno fatto grande pressione, poi tecnicamente nella ripresa abbiamo fatto buone cose. Bisogna assolutamente migliorare in certe fasi della partita.
Maignan? Il portiere fa parte degli undici che scendono in campo. Non è questione del portiere, con i giocatori bravi è più facile vincere le partite. Scudetto? I punti di stasera sono molto importanti, sono 3 punti in meno verso la quota Champions. Oggi era uno scontro diretto. Bisogna concentrarsi sulla Coppa Italia e sulle 6 rimanenti del girone d'andata. La classifica è spaccata, il campionato è strano. Finora è così, bisogna fare più punti possibili: in una giornata possono cambiare le posizioni in testa alla classifica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA