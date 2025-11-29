Si parlerà a lungo del mancato calcio di rigore per la Lazio stasera nel match con il Milan. Quando l'arbitro Collu è rientrato verso il centro del campo, dopo aver concluso l'OFR, ha spiazzato tutti non tanto per non averlo assegnato, quanto per la motivazione che ha portato a tale scelta. Il fallo di Marusic sul difensore rossonero Pavlovic è qualcosa di cui non si era accorto nessuno e che, nemmeno dopo aver visto i replay, convince diversi addetti ai lavori.
Mancato rigore al Meazza, Lazio furiosa: biancocelesti in silenzio stampa
La decisione presa dal club di Claudio Lotito dopo quanto accaduto nel match di stasera contro il Milan al Meazza
Di sicuro non convince nessuno in casa Lazio. Al punto che, secondo quanto comunicato da DAZN, il club biancoceleste ha deciso di indire un silenzio stampa come forma di protesta. Nessun tesserato del club di Claudio Lotito commenterà quindi quanto accaduto al Meazza.
