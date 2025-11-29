Mancato rigore al Meazza, Lazio furiosa: biancocelesti in silenzio stampa

Si parlerà a lungo del mancato calcio di rigore per la Lazio stasera nel match con il Milan. Quando l'arbitro Collu è rientrato verso il centro del campo, dopo aver concluso l'OFR, ha spiazzato tutti non tanto per non averlo assegnato, quanto per la motivazione che ha portato a tale scelta. Il fallo di Marusic sul difensore rossonero Pavlovic è qualcosa di cui non si era accorto nessuno e che, nemmeno dopo aver visto i replay, convince diversi addetti ai lavori.