FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”

serie a

Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”

Inter Inzaghi
Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche delle ambizioni scudetto della Roma
Matteo Pifferi Redattore 

Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche delle ambizioni scudetto della Roma:

Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”- immagine 2

"Ho parlato con Ranieri, è una squadra che quest'anno non so che farà, ma mi diverte. Avrà momenti anche difficili, se vanno in Champions fanno un'impresa, a meno che non prendano qualcosa a gennaio, ma sarà una storia lunga, bella. Sono due personaggi, Ranieri e Gasperini, che hanno fatto il calcio. Sono una certezza".

Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”- immagine 3

Su Napoli-Juventus

—  

"Sono curioso di vedere la Juve, è lei che deve dimostrare qualcosa. Il Napoli ha alcuni problemi, ma Conte è da un anno e mezzo lì e sa risolvere certe cose. E' la partita più importante per capire che Juve è".

Leggi anche
De Grandis: “L’Inter vincerà lo scudetto e vi dico anche con quanto margine”
Napoli, Ferlaino: “Sono rimasto a più di 100 anni fa e per me la Juventus è…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA