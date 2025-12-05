Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche delle ambizioni scudetto della Roma:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”
serie a
Cagni: “Napoli-Juve? Ecco cosa ne penso. Roma da scudetto? Ho parlato con Ranieri e…”
Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare anche delle ambizioni scudetto della Roma
"Ho parlato con Ranieri, è una squadra che quest'anno non so che farà, ma mi diverte. Avrà momenti anche difficili, se vanno in Champions fanno un'impresa, a meno che non prendano qualcosa a gennaio, ma sarà una storia lunga, bella. Sono due personaggi, Ranieri e Gasperini, che hanno fatto il calcio. Sono una certezza".
Su Napoli-Juventus—
"Sono curioso di vedere la Juve, è lei che deve dimostrare qualcosa. Il Napoli ha alcuni problemi, ma Conte è da un anno e mezzo lì e sa risolvere certe cose. E' la partita più importante per capire che Juve è".
© RIPRODUZIONE RISERVATA