Milan-Sassuolo sotto la lente di ingrandimento della moviola. Su DAZN Luca Marelli ha parlato degli episodi della gara di San Siro e si è soffermato sulla rete annullata a Pulisic per un fallo di Loftus-Cheeck: "È una decisione di campo, il VAR non interviene. Nell'azione Loftus-Cheeck appoggia le mani su Kanté, non c'è nessuna spinta. L'arbitro ha fischiato poco e a mio parere questo contatto è sotto soglia, si è poggiato con le mani sul giocatore del Sassuolo ma non è fallo e non dovrebbe essere fischiato a mio parere. Il gol era da assegnare. Non c'erano giocatori in fuorigioco".