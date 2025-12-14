Milan-Sassuolo sotto la lente di ingrandimento della moviola. Su DAZN Luca Marelli ha parlato degli episodi della gara di San Siro e si è soffermato sulla rete annullata a Pulisic per un fallo di Loftus-Cheeck: "È una decisione di campo, il VAR non interviene. Nell'azione Loftus-Cheeck appoggia le mani su Kanté, non c'è nessuna spinta. L'arbitro ha fischiato poco e a mio parere questo contatto è sotto soglia, si è poggiato con le mani sul giocatore del Sassuolo ma non è fallo e non dovrebbe essere fischiato a mio parere. Il gol era da assegnare. Non c'erano giocatori in fuorigioco".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Marelli: “Gol Pulisic regolare. Pavlovic-Cheddira era rigore per il Sassuolo. Il Var doveva…”
serie a
Marelli: “Gol Pulisic regolare. Pavlovic-Cheddira era rigore per il Sassuolo. Il Var doveva…”
L'analisi degli episodi della gara delle 12.30 fatta dall'esperto arbitrale di DAZN
"Tra Tamori e Laurienté: c'è un anticipo e poi un contrasto di gioco: non c'è un movimento di Tomori verso il giocatore. C'era una marcatura, è Laurienté che inciampa sulla gamba del giocatore rossonero. Nulla di irregolare in questa occasione. Molto più discutibile l'episodio in area di rigore rossonera. Pavlovic non tocca il pallone e con la gamba destra incoccia sulla gamba di Cheddira, ceck veloce, ma è rigore e serviva una revisione del VAR".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA