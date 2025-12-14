Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro

Era passato in vantaggio il Sassuolo, al tredicesimo minuto del primo minuto. Il gol lo aveva firmato Koné dopo una sponda di Pinamonti. Ma il Milan era riuscito a ribaltare la partita. al 34esimo il pari di Bartesaghi e il gol del sorpasso era arrivato sempre dagli stessi piedi: un tiro di sinistro e la palla che finisce tra palo e portiere. Al 22esimo del secondo tempo era arrivato anche il terzo centro dei rossoneri ma il tiro ribadito in rete da Rabiot era da fuorigioco: annullato.