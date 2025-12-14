FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro

serie a

Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro

Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro - immagine 1
I rossoneri fermati dai neo promossi che erano passati in vantaggio con Koné. La formazione di Allegri aveva ribaltato con una doppietta di Bartesaghi. Il gol del pari è di Laurientè
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Era passato in vantaggio il Sassuolo, al tredicesimo minuto del primo minuto. Il gol lo aveva firmato Koné dopo una sponda di Pinamonti. Ma il Milan era riuscito a ribaltare la partita.  al 34esimo il pari di Bartesaghi e il gol del sorpasso era arrivato sempre dagli stessi piedi: un tiro di sinistro e la palla che finisce tra palo e portiere. Al 22esimo del secondo tempo era arrivato anche il terzo centro dei rossoneri ma il tiro ribadito in rete da Rabiot era da fuorigioco: annullato.

Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro- immagine 2
Getty Images

Al 32esimo arriva il pareggio del Sassuolo dopo una bella azione ispirata di prima da Pinamonti: Laurienté brucia Tomori e la palla si infila sul secondo palo alle spalle di Maignan. L'ex Inter viene sostituito a cinque minuti dal novantesimo. A quel punto la squadra di Grosso sfiora il colpaccio a San Siro: Laurienté supera in dribbling De Winter e fa partire un sinistro che si schianta sul palo. In un'azione dei neroverdi Pavlovic si perde Laurienté e sembra colpirlo, ma dopo un ceck veloce nessun rigore assegnato. 

Nel forcing finale la squadra di Allegri prova a vincere la partita, ma dopo sette minuti di recupero la partita finisce 2-2. Il Milan va a 32 punti ed è ancora primo in attesa delle gare del pomeriggio.

 

Leggi anche
Marelli: “Gol Pulisic regolare. Pavlovic-Cheddira era rigore per il Sassuolo. Il Var...
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA