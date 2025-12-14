Era passato in vantaggio il Sassuolo, al tredicesimo minuto del primo minuto. Il gol lo aveva firmato Koné dopo una sponda di Pinamonti. Ma il Milan era riuscito a ribaltare la partita. al 34esimo il pari di Bartesaghi e il gol del sorpasso era arrivato sempre dagli stessi piedi: un tiro di sinistro e la palla che finisce tra palo e portiere. Al 22esimo del secondo tempo era arrivato anche il terzo centro dei rossoneri ma il tiro ribadito in rete da Rabiot era da fuorigioco: annullato.
serie a
Serie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro
Al 32esimo arriva il pareggio del Sassuolo dopo una bella azione ispirata di prima da Pinamonti: Laurienté brucia Tomori e la palla si infila sul secondo palo alle spalle di Maignan. L'ex Inter viene sostituito a cinque minuti dal novantesimo. A quel punto la squadra di Grosso sfiora il colpaccio a San Siro: Laurienté supera in dribbling De Winter e fa partire un sinistro che si schianta sul palo. In un'azione dei neroverdi Pavlovic si perde Laurienté e sembra colpirlo, ma dopo un ceck veloce nessun rigore assegnato.
Nel forcing finale la squadra di Allegri prova a vincere la partita, ma dopo sette minuti di recupero la partita finisce 2-2. Il Milan va a 32 punti ed è ancora primo in attesa delle gare del pomeriggio.
