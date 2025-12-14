FC Inter 1908
Ravezzani: “Rigore evidente non dato al Sassuolo. Spiace dirlo ma…”

Ha fatto molto discutere la direzione arbitrale di Crezzini in Milan-Sassuolo: il commento di Ravezzani su Twitter
Ha fatto molto discutere la direzione arbitrale di Crezzini in Milan-Sassuolo. I rossoneri si lamentano per il gol del 3-1 annullato a Pulisic per una spinta di Loftus-Cheek ai danni di Candé.

I neroverdi, invece, reclamano due calci di rigore non concessi, uno per un contatto tra Tomori e Lauriente e il secondo, più netto, per il fallo di Pavlovic su Cheddira.

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la partita di San Siro:

"Giusto convalidare il 3-1 e sarebbe stata una partita diversa per il Milan. Ma va anche detto che c’era un rigore evidente sul 2-2 in favore del Sassuolo. Nell’insieme, arbitro davvero modesto. Spiace dirlo".

