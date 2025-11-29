"Tentativo di girata di Romagnoli intercettato col braccio sinistro da Pavlovic. Per me non è rigore per tre motivi: estrema vicinanza dei giocatori, il braccio non si muove verso il pallone e Pavlovic è di spalle.

Non ci sono gli elementi per calcio di rigore. Decisione giusta dunque, ma secondo me per la ragione sbagliata: lui dice che Marusic trattiene Pavlovic, ma secondo me anche il rossonero trattiene. La trattenuta è reciproca, per cui è complicato assegnare fallo lì. Sarebbe stato molto più semplice non assegnare il rigore perché il braccio di Pavlovic era in posizione sostanzialmente naturale. E' uno dei parametri da tenere sempre in considerazione".