Marelli: “Pavlovic, per me non è rigore per 3 motivi. Ma tra questi non c’è il fallo invocato da Collu”

Il pensiero dell'esperto arbitrale di DAZN sull'episodio che avrebbe potuto cambiare il finale di gara di Milan-Lazio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha commentato quanto accaduto nel finale di gara di Milan-Lazio. Questo il suo punto di vista sull'episodio del mancato rigore concesso ai biancocelesti:

MILAN, ITALY - NOVEMBER 29: Alessio Romagnoli of SS Lazio shoots during the Serie A match between AC Milan and SS Lazio at Giuseppe Meazza Stadium on November 29, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Tentativo di girata di Romagnoli intercettato col braccio sinistro da Pavlovic. Per me non è rigore per tre motivi: estrema vicinanza dei giocatori, il braccio non si muove verso il pallone e Pavlovic è di spalle.

Non ci sono gli elementi per calcio di rigore. Decisione giusta dunque, ma secondo me per la ragione sbagliata: lui dice che Marusic trattiene Pavlovic, ma secondo me anche il rossonero trattiene. La trattenuta è reciproca, per cui è complicato assegnare fallo lì. Sarebbe stato molto più semplice non assegnare il rigore perché il braccio di Pavlovic era in posizione sostanzialmente naturale. E' uno dei parametri da tenere sempre in considerazione".

