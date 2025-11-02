La giornata sarebbe stata positiva a prescindere per l'Inter. I nerazzurri, col successo di Verona, si erano conquistati la possibilità di gustarsi Milan-Roma di stasera in attesa di capire su chi avrebbero rosicchiato punti. L'1-2 del Bentegodi, già utile per recuperare due punti dal Napoli, porta la squadra di Chivu a pari punti con quella di Gasperini e quella di Allegri, in virtù anche dell'1-0 di San Siro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Milan-Roma 1-0: la decide Pavlovic. Rossoneri e giallorossi a pari punti con l’Inter
serie a
Serie A, Milan-Roma 1-0: la decide Pavlovic. Rossoneri e giallorossi a pari punti con l’Inter
Il risultato del posticipo della domenica tra rossoneri e giallorossi al Meazza
Primo tempo di grande sofferenza per il Milan, capace però di sbloccarla nell'unico affondo prima del giro di boa. Di Pavlovic la firma sul gol, approfittando di uno scarico di Leao dopo una sgroppata sulla sinistra in contropiede. Nella ripresa la Roma ha accusato psicologicamente il colpo, ma è andata comunque a un passo dal pareggio. Dybala ha sciupato il rigore dell'1-1, causato da un fallo di mano di Fofana in barriera su calcio di punizione proprio dell'argentino. Parata di Maignan dagli undici metri e poi sipario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA