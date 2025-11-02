La giornata sarebbe stata positiva a prescindere per l'Inter. I nerazzurri, col successo di Verona, si erano conquistati la possibilità di gustarsi Milan-Roma di stasera in attesa di capire su chi avrebbero rosicchiato punti. L'1-2 del Bentegodi, già utile per recuperare due punti dal Napoli, porta la squadra di Chivu a pari punti con quella di Gasperini e quella di Allegri, in virtù anche dell'1-0 di San Siro.