Mike Maignan ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Milan-Roma. Queste le sue considerazioni: "Sono tre punti importanti, siamo sul percorso che stiamo facendo da inizio stagione. Lottiamo in ogni partita. Quando giochiamo come stasera, possiamo solo fare risultato positivo. Scudetto? Troppo presto per sognare, siamo a novembre. Abbiamo una bella squadra, siamo compatti. Dobbiamo pensare partita dopo partita. L'obiettivo è grande, vogliamo vincere tutte le partite, ma abbiamo la testa sulle spalle. Il rigore parato? Momento decisivo per la squadra. I miei compagni avevano fiducia in me, sono contento per la squadra".
Milan, Maignan: “Scudetto? Presto per sognare, siamo a novembre”. Leao: “Il ruolo…”
Con lui ai microfoni di DAZN anche Rafa Leao: "Lavoro di squadra, giocare queste partite è difficilissimo e non bisogna mai arrendersi. Il rigore parato di Mike ci ha caricato fino alla fine. Abbiamo creato più della Roma, siamo orgogliosi di questa partita. Nuovo ruolo? Sono a disposizione della squadra, l'importante è questo".
