Genoa stasera, poi Fiorentina e Como. Queste le prossime tre avversarie del Milan di Allegri, chiamato a rispondere all'acuto dell'Inter in trasferta e ad approfittare del mezzo passo falso del Napoli. L'allenatore rossonero se la gioca con i titolarissimi, come evidenziato dagli inviati di DAZN.

Questa la risposta di Allegri sulle scelte di formazione: "Meno turnover del previsto stasera? La partita più importante è quella di stasera, poi vedremo chi sarà in grado di giocare a Firenze. Speriamo di recuperare anche Nkunku, altrimenti sarà per il Como. L'importante è non fare conti, altrimenti vengono fuori cose sbagliare.