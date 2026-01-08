Serie A, Cremonese-Cagliari 2-2 risultato finale: pareggio ospite in extremis

Cremonese e Cagliari si sono divise la posta in palio nel posticipo del turno infrasettimanale di campionato appena terminato. La gara, iniziata alle 18:30, è terminata sul risultato di 2-2. Partenza forte dei padroni di casa, abili a sbloccare la gara e portarsi sul momentaneo 2-0 nell'arco di mezz'ora con le reti di Johnsen e Vardy. Nella ripresa i sardi hanno riequilibrato la gara con il gol di Adopo dopo 6' che ha dato il via a diversi tentativi di acciuffare il 2-2. Il pareggio è arrivato all'ultimo respiro con la firma di Trepy su assist di Mazzitelli a due minuti dal novantesimo.