Al Milan è bastato un gol di Reijnders al 43° del primo tempo per espugnare il campo del Monza e portare tre punti a casa. Nel primo del tempo è la squadra di Nesta a sfiorare più volte il gol. In verità lo trova anche al 7°: sponda di Djuric per Mota Carvalho che insacca di sinistro, l'arbitro però annulla tutto per un precedente fallo di Bondo su Theo nel corso dell'azione che ha lasciato parecchi dubbi.