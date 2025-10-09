FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Milan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente”

serie a

Milan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente”

Milan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente” - immagine 1
Il parere dell'ex calciatore nerazzurro rispetto alla decisione della Lega Serie A di giocare in Australia la gara dei rossoneri contro la formazione di Fabregas
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Lega Serie A ha chiesto e ottenuto dall'UEFA il permesso per giocare Milan-Como a Perth. In attesa dell'autorizzazione della FIFA, si è scatenata una polemica tra chi considera sbagliata l'idea che una partita di Serie A debba essere giocata dall'altra parte del mondo.

Milan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente”- immagine 2

AncheLele Adaniha detto la sua sui social: "Milan-Como giocata in Australia è la più grande e grave mancanza di rispetto per la componente più importante del calcio che è la gente. Diciamo che il calcio è della gente. Mi dite come facciamo a rispettare le persone se portiamo le squadre amate dalla gente a 13700 km da loro e con sei ore di fuso orario?", ha detto in un video.

"Perché? Per modernità, per il business? E il rispetto della passione dov'è? Capisco le concessione. È stato così anche per la partita Villarreal-Barcellona a Miami, l'altra è Milan-Como. Davanti al business e la modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre le squadre. Ceferin ha concesso queste deroghe ma ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro", ha concluso.

Leggi anche
Inter, slitta il rientro di Lautaro: Pio Esposito-Bonny dal 1′ a Roma? Thuram…
Serie A, Lautaro il più decisivo nei big match: 3 interisti nella Top 5, Calhanoglu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA