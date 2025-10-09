Il parere dell'ex calciatore nerazzurro rispetto alla decisione della Lega Serie A di giocare in Australia la gara dei rossoneri contro la formazione di Fabregas

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 01:02)

La Lega Serie A ha chiesto e ottenuto dall'UEFA il permesso per giocare Milan-Como a Perth. In attesa dell'autorizzazione della FIFA, si è scatenata una polemica tra chi considera sbagliata l'idea che una partita di Serie A debba essere giocata dall'altra parte del mondo.

AncheLele Adaniha detto la sua sui social: "Milan-Como giocata in Australia è la più grande e grave mancanza di rispetto per la componente più importante del calcio che è la gente. Diciamo che il calcio è della gente. Mi dite come facciamo a rispettare le persone se portiamo le squadre amate dalla gente a 13700 km da loro e con sei ore di fuso orario?", ha detto in un video.

"Perché? Per modernità, per il business? E il rispetto della passione dov'è? Capisco le concessione. È stato così anche per la partita Villarreal-Barcellona a Miami, l'altra è Milan-Como. Davanti al business e la modernità non dimentichiamo mai i sacrifici delle persone che amano e sostengono sempre le squadre. Ceferin ha concesso queste deroghe ma ha definito questa situazione deplorevole. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro", ha concluso.