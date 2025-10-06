FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…

serie a

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà… - immagine 1
La Lega Calcio Serie A si è portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide fino a fine gennaio: tutte le gare dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

La Lega Calcio Serie A si è già portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide di Serie A Enilive valevoli per le giornate che vanno dalla 13ª alla 22ª che si giocheranno tra fine novembre e fine gennaio. Ecco tutti gli impegni previsti, spiccano in particolare due big match dell'Inter: contro l'Atalanta e poi contro il Napoli di Antonio Conte.

13a e 14a giornata

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 2

15a e 16a giornata

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 3

17a e 18a giornata

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 4

19a e 20a giornata

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 5

21a e 22a giornata

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 6

Occhio alla Supercoppa

Serie A, gli orari ufficiali fino a fine gennaio: Atalanta-Inter il 28 dicembre, Inter-Napoli sarà…- immagine 7
Leggi anche
Fantacalcio, Juventus-Milan formazioni ufficiali: tocca a David, conferma per Gimenez
La Roma vince a Firenze in rimonta ed è prima: crisi Pioli. Poker Bologna col Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA