La Uefa dice sì alla disputa di Milan-Como all'estero, "ma in via eccezionale": ecco la spiegazione di Ceferin

Alessandro Cosattini Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 18:48)

La Uefa dice sì alla disputa di Milan-Como all'estero, "ma in via eccezionale" e in considerazione delle "lacune normative a livello globale". Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è dunque piu' vicina la possibilita' di giocare la partita della 24/a giornata in Australia, come ipotizzato dalla Lega di serie A. Perche' il progetto diventi operativo, mancano l'ok della Fifa e della federazione australiana. Il via libera "in via eccezionale" della Uefa riguarda oltre che Milan-Como anche Villareal-Barcellona, da disputare a Miami. La Uefa ha confermato "la sua opposizione alle partite di campionato nazionali disputate all'estero", ma le due richieste sono state "approvate in via eccezionale a causa delle lacune normative a livello globale". La Uefa si è impegnata a inserire "l'integrità delle competizioni nazionali e la prospettiva dei tifosi nelle prossime regole Fifa".

Dopo la riunione del suo Comitato esecutivo a Tirana il mese scorso, fa sapere la Uefa, la confederazione "ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno, già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee, in merito al concetto di partite di campionato nazionali trasferite all'estero". "Tuttavia - prosegue l'Uefa -, dato che il quadro normativo Fifa pertinente, in fase di revisione, non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato esecutivo ha preso a malincuore la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste. La Uefa contribuirà al lavoro in corso condotto dalla Fifa per garantire che le future regole rispettino l'integrità delle competizioni nazionali e lo stretto legame tra club, tifosi e comunità locali. Parallelamente - conclude la Uefa -, tutte le federazioni hanno confermato il loro impegno a collaborare con la Uefa prima di presentare qualsiasi richiesta futura. Così facendo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo".

Il si' alla disputa di Milan-Como in Australia è da considerarsi "in via eccezionale" e non deve in alcun modo essere considerato "un precedente". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, nell'annunciare la decisione dell'Esecutivo sulla disputa di Milan-Como e Villareal-Barcellona all'estero, come richiesto da Italia e Spagna. "Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra decisione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni - le parole di Ceferin - La nostra consultazione ha confermato l'ampiezza di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata". "Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente - conclude il n.1 Uefa -. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa".

(Fonte: ANSA)