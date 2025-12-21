FC Inter 1908
Serie A, risorge la Fiorentina: 5-1 all’Udinese e prima vittora in campionato

Grandissimo e fondamentale successo per la formazione di Vanoli, che ritrova anche Kean, autore di una doppietta
Fabio Alampi Redattore 

Alla sedicesima giornata arriva finalmente la prima vittoria della Fiorentina: la formazione di Vanoli travolge l'Udinese con un roboante 5-1 e conquista il primo successo di questa tribolata stagione.

Gara subito in discesa per i viola, in superiorità numerica dopo soli 8 minuti per l'espulsione di Okoye. Il punteggio si sblocca al 21' con il gol di Mandragora, poi nel finale di primo tempo arrivano le reti di Gudmundsson e Ndour. Partita di fatto già chiusa all'intervallo. Nella ripresa torna a esultare Kean, autore di una doppietta. Per i bianconeri gol della bandiera firmato Solet.

