Milan-Como a Perth, Fabregas è contrario: “La gente è più importante”

L'allenatore del club lariano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma e si è espresso sulla gara che la Serie A vorrebbe giocare in Australia

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 04:02)

Anche Cesc Fabregas, dopo Allegri, nella conferenza stampa di oggi tenuta in vista della gara contro il Parma è tornato a parlare della partita a Perth da giocare contro il Milan. «Non è confermato ancora. È possibile che non si faccia. Io ho detto 3 mesi fa quello che ho detto, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale».

Insomma, l'allenatore del Como non è convinto che giocarre la gara col Milan in Australia sia la cosa migliore per la sua squadra e per i suoi tifosi e lo ha ribadito: «C'è chi non dorme per andare a Lecce e usa il proprio stipendio per la trasferta. Devono avere sempre la priorità, capisco la loro arrabbiatura. Nella Liga i capitani delle squadre hanno parlato tra di loro, non è la prima volta che succedono queste cose in Spagna».

(Fonte: SM)